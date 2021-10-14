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Овечкин поднялся на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин поднялся на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» и поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров в истории лиги, опередив канадца Марселя Дионна.

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