В Миассе пожилую женщину завалило мусором, заполонившим квартиру

Пенсионерка из Миасса едва не погибла под завалами мусора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 8 апреля, жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной крики о помощи.