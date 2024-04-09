В Миассе пожилую женщину завалило мусором, заполонившим квартиру

Пенсионерка из Миасса едва не погибла под завалами мусора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 8 апреля, жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной крики о помощи.
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