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Новости экономики России

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Курс рубля неделю может закончить выше 12 за юань

Курс рубля неделю может закончить выше 12 за юань

В центре внимания В четверг на мировом рынке было спокойно в связи с выходным днем в США. Из событий в других странах выделить стоит лишь результаты выборов в Великобритании, которые приведут к смене Правительства в стране.

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