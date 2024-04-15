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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Журналист получил доступ к технической документации PS5 Pro и раскрыл характер...

Журналист получил доступ к технической документации PS5 Pro и раскрыл характер...

Журналист получил доступ к технической документации PS5 Pro и раскрыл характеристики процессора новой консолиВ сети не прекращают циркулировать слухи вокруг улучшенной версии PlayStation 5, которая должна приблизить геймеров к стандарту игр в 8K.

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