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«АвтоВАЗ» собрал первый предсерийный автомобиль Lada B-класса

«АвтоВАЗ» собрал первый предсерийный автомобиль Lada B-класса

С конвейера компании «АвтоВАЗ» сошла первая легковушка новой перспективной модели Lada B-класса. Автопроизводитель планирует в 2023 году наладить выпуск двух новых моделей B-класса, которые будут очень сильно отличаться от семейства Lada Granta.

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