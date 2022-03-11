«АвтоВАЗ» собрал первый предсерийный автомобиль Lada B-класса

С конвейера компании «АвтоВАЗ» сошла первая легковушка новой перспективной модели Lada B-класса. Автопроизводитель планирует в 2023 году наладить выпуск двух новых моделей B-класса, которые будут очень сильно отличаться от семейства Lada Granta.