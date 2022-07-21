Во Владивостоке задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге отдела полиции из-за личной неприязни

Помещение загорелось 15 июля, правоохранителям удалось выбраться из негоВо Владивостоке задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге отдела полиции в городе 15 июля из-за личной неприязни к сотруднику правоохранительных органов.
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