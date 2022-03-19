Расторгуев рассказал правду: ответил на слухи про проживание в Германии

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев внес ясность о своей недвижимости и месте проживания. Слухи о том, что музыкант якобы приобрел дом в Германии и проживает за рубежом появились еще несколько лет назад, а теперь обрели особую актуальность.