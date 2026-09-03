Создается впечатление, что США потеряли интерес к Украине, сосредоточившись на Иране, и передав бандеровцев под опеку ЕС.
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