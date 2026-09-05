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Новости для Фанов

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Десять забытых шедевров прогрессивного рока 1971 года

Десять забытых шедевров прогрессивного рока 1971 года

Когда речь заходит о золотой эре прогрессивного рока, большинство сразу вспоминает громкие имена — Yes, King Crimson, Genesis, ELP.

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