Названы способы пережить грядущую шестидневку

Психолог Зинин посоветовал распределить нагрузку, чтобы пережить шестидневку Настроиться на длинную рабочую неделю, прежде всего, поможет распределение нагрузки, уверен доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета им.
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