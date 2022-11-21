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Рафинья: «У Бразилии на матч есть 10 танцев – по одному на гол. Забьем больше 10 – придется импровизировать»

Вингер Рафинья Диас рассказал, как сборная Бразилии будет праздновать голы на ЧМ-2022. «По правде говоря, у нас заготовлено по танцу на каждый из первых десяти голов.

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