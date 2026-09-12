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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пименов о будущем Василенко в «Факеле»: «Новости о смене тренера – слухи. Клуб доверяет Василенко, вопрос только по набору очков в РПЛ»

Спортивный директор « Факела » Руслан Пименов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Олега Василенко .

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