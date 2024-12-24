О состоянии воздуха и питьевой воды в Анапе рассказали в региональном Роспотребнадзоре

О состоянии воздуха и питьевой воды в Анапе рассказали в региональном РоспотребнадзореВ региональном Роспотребнадзоре рассказали о качестве атмосферного воздуха, питьевой и морской воды в районах загрязнения берега нефтепродуктами.
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