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Газета.ру

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Врач Литвиненко: сотрудникам важно делать перерывы в работе каждые 40 минут

Врач Литвиненко: сотрудникам важно делать перерывы в работе каждые 40 минут

Офисным сотрудникам важно делать небольшие перерывы в работе каждые 30-40 минут. Об этом aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.

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