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Карлсон об Овечкине: «Он незаменим, вокруг него особая атмосфера. Я играл со многими хоккеистами, но нет никого, кто бы мог сравниться с ним»

Ранее стало известно, что российский форвард может сыграть в матче «Вашингтона» против «Торонто».  «Это невероятно, учитывая масштаб происходящего вокруг нас, а потом ты видишь, как он просто заходит в раздевалку, наслаждаясь моментом, словно ребенок, вышедший на перемену.

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