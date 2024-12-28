Карлсон об Овечкине: «Он незаменим, вокруг него особая атмосфера. Я играл со многими хоккеистами, но нет никого, кто бы мог сравниться с ним»

Ранее стало известно, что российский форвард может сыграть в матче «Вашингтона» против «Торонто». «Это невероятно, учитывая масштаб происходящего вокруг нас, а потом ты видишь, как он просто заходит в раздевалку, наслаждаясь моментом, словно ребенок, вышедший на перемену.