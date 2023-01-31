Хорват об обмене в «Айлендерс»: «Я слегка шокирован. В начале сезона думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда»

Бо Хорват высказался о своем обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс». Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии