Сахалинец ответит в суде за незаконное приобретение и хранение наркотических средств массой более 5 килограммов

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
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