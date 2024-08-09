Бадяга поможет решить проблемы с кожей лица

С прыщами и пигментными пятнами поможет разобраться бадяга. Долой угри, прыщи, шрамы и рубцы! Современная косметология научилась решать такие проблемы с помощью различных агрессивных масок, химических пилингов, лазерных и алмазных шлифовок.