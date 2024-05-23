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В преддверии летних каникул начальник Госавтоинспекции Кировграда проводит со школьниками беседы по правилам дорожного движения

В рамках проводимого комплекса профилактических мероприятий «Внимание, дети !» начальник отделения ГИБДД Кировграда майор полиции Василий Анищенков  в школе № 17 поселка Левиха провел беседы  с детьми, разъясняя им правила дорожного движения и важность соблюдения мер безопасности при переходе проезжей части и во дворах.

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