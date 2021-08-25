Мировое обозрение

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Росавиация просит выделить 7,5 млрд рублей на субсидируемые полеты в ДФО в 2022-2024 годах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Росавиация обратилась к правительству с просьбой ежегодно предоставлять 7,5 млрд рублей на субсидируемые перевозки для жителей Дальнего Востока.

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