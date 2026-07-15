Глава МИД Азербайджана посетит Россию 16—17 июля и встретится с Лавровым

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию 16—17 июля и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
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