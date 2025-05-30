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Названы желающие сместить Зеленского чиновники

Названы желающие сместить Зеленского чиновники

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить украинского лидера Владимира Зеленского только за счет государственного переворота.

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