Политика как она есть

Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе применили слезоточивый газ против 12-летней девочки, у ребенка ожог глаз, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).