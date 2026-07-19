Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе применили слезоточивый газ против 12-летней девочки, у ребенка ожог глаз, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).
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