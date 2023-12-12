Стало понятно, почему МВД против ужесточений Минтранса для водителей

Вчера в МВД вполне четко выразили свою позицию по поводу новаций Минтранса о закреплении в ПДД запрета на превышение средней скорости и установлении штрафа за это нарушение, а также о привлечении водителей к ответственности за нарушение временных ограничений на информационных табло и знаках.