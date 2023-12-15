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Конфликт между детьми и водителем маршрутки в Новороссийске привел несовершеннолетних в полицию

Конфликт между детьми и водителем маршрутки в Новороссийске привел несовершеннолетних в полицию

Конфликт между детьми и водителем маршрутки в Новороссийске привел несовершеннолетних в полициюВ паблике Новороссийска появилось объявление с призывом откликнуться тех, кто видел конфликт между водителем маршрутного автобуса и двумя детьми.

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