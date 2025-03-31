Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

БлокнотРУ Россия готова пересмотреть мораторий на удары по украинской энергетике Москва оставляет за собой право отказаться от соблюдения ранее введённого моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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