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Турецкие яйца в США: цены в Турции выросли до 250 лир за упаковку

Турецкие яйца в США: цены в Турции выросли до 250 лир за упаковку

Экспорт турецких яиц в США привел к резкому росту цен на внутреннем рынке Турции. С декабря 2024 года стоимость упаковки из 30 яиц увеличилась с 120 до 250 лир.

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