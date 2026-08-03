В Церкви ответили, почему родственники видят сны, где покойник зовет за собой

Священнослужители рассказали, что значат странные сны, где покойник внезапно начинает звать к себе.Сны, в которых умершие зовут к себе, нередко сильно пугают людей — некоторые из‑за таких сновидений даже начинают всерьёз тревожиться о собственной жизни.