Суббота, 2️⃣2️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🕯 День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1633 год - Галилео Галилей вынуждено отрекается от собственного учения о гелиоцентрическом строении мира 📔 1668 год - началась 7-летняя осада Соловецкого монастыря царскими войсками, за отказ принимать церковную реформу 📔 1940 год - в Компьене Францией подписана капитуляция перед фашистской Германией 📔 1941 год - началась Великая Отечественная война .