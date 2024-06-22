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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Суббота, 2️⃣2️⃣ июня, 2024 год

Суббота, 2️⃣2️⃣ июня, 2024 год               🎉  Праздники  🎉 🕯 День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны            🗓  Памятные даты   🗓 📔 1633 год - Галилео Галилей вынуждено отрекается от собственного учения о гелиоцентрическом строении мира   📔 1668 год - началась 7-летняя осада Соловецкого монастыря царскими войсками, за отказ принимать церковную реформу   📔 1940 год - в Компьене Францией подписана капитуляция перед фашистской Германией   📔 1941 год - началась Великая Отечественная война  .

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