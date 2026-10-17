Предлагается классическое неаполитанское блюдо, традиционно подаваемое в Великий Четверг пасхальной недели и представляющее собой поджаренный хлеб с мидиями, приготовленными в бульоне из томатов и белого вина с добавлением чеснока.
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