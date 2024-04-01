Из России в Новосибирской области депортируют восемь мигрантов

Михаил Мамонов

что за позорно малая цифра результата так называемой работы. всего восемь мигрантов - самим то не смешно. ау - чиновники....результат работы будет считаться успешным если цифры выдворения мигрантов будут как минимум в сотни а лучше тысячи депортированных . вот тогда вам народ спасибо скажет.