Иностранцев без разрешения на проживание в РФ выявили на КПП в Карасуке. Карасукский районный суд Новосибирской области принял решение о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
Из России в Новосибирской области депортируют восемь мигрантов
Комментарии
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Михаил Мамонов
что за позорно малая цифра результата так называемой работы. всего восемь мигрантов - самим то не смешно. ау - чиновники....результат работы будет считаться успешным если цифры выдворения мигрантов будут как минимум в сотни а лучше тысячи депортированных . вот тогда вам народ спасибо скажет.
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