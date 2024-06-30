Президент Конго стал доктором ВШЭ в Петербурге

Звание ему присвоили в знак дружбы и уважения за вклад в развитие гуманитарных инициатив. В Петербурге лидера Конго Дени Сассу-Нгессо удостоили звания почетного доктора национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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