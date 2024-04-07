Ученые связывают пассивное курение с опасным нарушением сердечного ритма

Согласно исследованию, представленному на EHRA 2024, научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), воздействие пассивного курения — даже в небольших количествах — связано с повышенным риском серьезного нарушения сердечного ритма.
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