ФСБ сообщила о задержании четырех женщин-агентов спецслужб Украины

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.
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