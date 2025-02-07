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ФСБ сообщила о задержании четырех женщин-агентов спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании четырех женщин-агентов спецслужб Украины

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.

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