В поселке Элитный под Новосибирском построят новую школу на 550 мест

Трехэтажное здание предусматривает изолированные блоки для начальных и старших классов, общешкольный блок, а также столовую на 300 посадочных мест, актовый зал и помещения спортивно-оздоровительного назначения.
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