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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту хищения более 1,2 млн рублей с банковской карты

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту хищения более 1,2 млн рублей с банковской карты

В дежурную часть ОМВД России «Георгиевский» с заявлением о краже денежных средств с банковской карты обратилась 44-летняя жительница станицы Подгорной.

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