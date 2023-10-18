У губернатора Василия Анохина появился первый заместитель

Назначенец состоит в Совете при правительстве региона по вопросам градостроительной деятельности в Смоленской области Алмаз Ахметшин стал первым заместителем главы правительства Смоленской области Василия Анохина.
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