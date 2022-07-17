Сервисмен сборной России по биатлону Евгений Пермяков скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
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