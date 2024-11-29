Лариса Гузеева показала свою новую виллу на Бали

Политика как она есть

Российская телеведущая Лариса Гузеева купила виллу на Бали с видом на океан. Об этом звезда рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).