В слитом геймплее Assassin's Creed: Shadows показали красивые пейзажи, создание убежищ и другие особенности игрыСегодня ночью в сеть неожиданно просочилась новая демонстрация стелс-экшена Assassin’s Creed: Shadows, которая явно была запланирована к публикации во время выставки TGS 2024.
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