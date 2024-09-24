В слитом геймплее Assassin's Creed: Shadows показали красивые пейзажи, создание убежищ и другие особенности игрыСегодня ночью в сеть неожиданно просочилась новая демонстрация стелс-экшена Assassin’s Creed: Shadows, которая явно была запланирована к публикации во время выставки TGS 2024.