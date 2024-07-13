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Примите эти меры для сохранения богатого урожая огурцов

Примите эти меры для сохранения богатого урожая огурцов

Примите эти меры для сохранения богатого урожая огурцов Юлия ЧелкановаВ период жаркой погоды огурцы подвержены риску пересыхания из-за высоких температур и интенсивного испарения влаги.

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