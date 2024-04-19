Минобороны: производство ТОС-1А «Солнцепек» за 2023 год увеличили в 2,5 раза

Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в России за 2023 год увеличили в 2,5 раза. Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, такого результата удалось достичь за счет увеличения мощностей.
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