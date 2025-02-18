Тарифы на проезд по М-12 повысили в пределах инфляции

Проезд по трассе М-12 «Восток» подорожал на 344 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора». Там отметили, что в среднем стоимость 1 пройденного километра по сети трасс компании увеличивается в пределах инфляции.
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