Девочки, а вы случайно не сёстры? 10 российских знаменитостей, которые оказались близкими родственницами

Ирина Апексимова и Лариса Долина Лидия ГубинаОбычно, если двух знаменитостей объединяет одна фамилия, журналисты сразу же начинают изучать родословную с обеих сторон и стремятся выяснить, являются ли эти звёзды одной семьей – при этом если фамилии не совпадают, то мало кто вовсе задумается о родстве двух известных людей.