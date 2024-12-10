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В Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА открыты два новых отделения

В Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА открыты два новых отделения

С рабочим визитом глава Комитета по здравоохранению Анна Рубель посетила филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму.

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