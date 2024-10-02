Как революция отбросила Россию назад, или кем был готов пожертвовать Ленин ради своих идей

1. По многочисленным просьбам трудящихся сегодня снова будет про Ленина и СССР. Историки в целом сходятся в том, что революция 1917 года принесла России позор и упадок, обрадовав при этом немцев и англичан.
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