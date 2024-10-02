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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как революция отбросила Россию назад, или кем был готов пожертвовать Ленин ради своих идей

Как революция отбросила Россию назад, или кем был готов пожертвовать Ленин ради своих идей

1. По многочисленным просьбам трудящихся сегодня снова будет про Ленина и СССР. Историки в целом сходятся в том, что революция 1917 года принесла России позор и упадок, обрадовав при этом немцев и англичан.

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Комментарии
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Леонид Ковтун
Подлюка, лгун. Мы ещё живы, чтобы показать внукам твою ложь.
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1 час.
Eduard
Ленин,Навальный,все рни дегенераты!
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38 мин.
ДМ
Денис Милюков
Ну, у тебя фамилия тоже не московская, так что насчёт басни, не по адресу.
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21 мин.

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