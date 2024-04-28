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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсированы фигуры Ревана из Star Wars: Knights of the Old Republic и Старкиллера из Star Wars: The...

Анонсированы фигуры Ревана из Star Wars: Knights of the Old Republic и Старкиллера из Star Wars: The...

Анонсированы фигуры Ревана из Star Wars: Knights of the Old Republic и Старкиллера из Star Wars: The Force UnleashedКомпания Hot Toys продолжает радовать поклонников “Звёздных войн” великолепными фигурами, которые захотел бы себе заиметь настоящий коллекционер.

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