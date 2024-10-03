Группа «МГКЛ» за 9 месяцев увеличила выручку в 4,5 раза

Группа «МГКЛ» (бренды «Ресейл Маркет», «ЛОТ ЗОЛОТО», «Мосгорломбард») за 9 месяцев текущего года увеличила выручку в 4,5 раза по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 5,4 млрд рублей, сообщила компания.