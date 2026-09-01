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За рулем

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Лада Азимут, УАЗ Патриот и много «китайцев»: 7 главных новинок осени

Лада Азимут, УАЗ Патриот и много «китайцев»: 7 главных новинок осени

Летние месяцы для российского рынка прошли позитивно – продажи автомобилей относительно аналогичного периода прошлого года пусть непринципиально, но увеличились.

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