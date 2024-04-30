Житель Чучковского района осуждён за хранение оружия

Установлено, что мужчина нашёл в лесополосе самодельный пистолет и хранил его в сарае. За данное нарушение чучковцу назначили наказание в виде ограничения свободы на год: ему нельзя менять место жительства без разрешения, выезжать за пределы района.
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